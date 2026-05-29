الرئيس الشرع يبحث مع وجهاء وأعيان محافظة دير الزور تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات ‏

دير الزور-سانا

زار الرئيس أحمد الشرع اليوم الجمعة محافظة دير الزور برفقة ‌‏عدد من الوزراء والمسؤولين‎.‎

والتقى الرئيس الشرع خلال الزيارة عدداً من وجهاء وأعيان ‌‏المحافظة، حيث جرى بحث تداعيات ارتفاع منسوب نهر ‌‏الفرات والإجراءات المتخذة للتعامل معها، إلى جانب عدد من ‌‏الملفات الخدمية والتنموية والمعيشية‎.‎

كما استعرض الوزراء المعنيون أعمال وزاراتهم وخطط العمل ‌‏والاستجابة في القطاعات المرتبطة بالخدمات والبنية التحتية ‌‏والإغاثة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الواقع الخدمي ‌‏في المحافظة‎.‎

وضم الوفد الوزاري المرافق للرئيس الشرع كلاً من الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء الإدارة المحلية والبيئة، والطاقة، والصحة، والأشغال العامة والإسكان، والزراعة، ومعاون وزير الاقتصاد.



ومنذ أيام تشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في ‏محافظتي ‌‏‌‏دير ‌‏الزور والرقة، ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب مياه ‏النهر، ‏ما ‏تسبب ‏بتضرر 2400 عائلة في دير الزور، في حين ‏تقوم فرق ‌‏الطوارئ والدفاع ‏المدني والجهات ‏المحلية برفع حالة ‌‏الجاهزية ‌‏واتخاذ تدابير وقائية، وتنفيذ ‏عمليات إخلاء عند ‌‏الضرورة، بهدف ‌‏حماية ‏السكان والممتلكات وتقليل ‏الخسائر ‌‏المحتملة.‏