“جمع العينات وحفظها بدقة” محور محاضرة حول الكشف عن الحمى القلاعية في حماة

حماة-سانا

شددت المحاضرة العلمية التي أقيمت بختام الورشة التدريبية التي نظمتها كلية الطب البيطري بجامعة حماة اليوم الخميس، على أن جمع العينات من الحيوانات المشتبه بإصابتها بمرض الحمى القلاعية وحفظها بطريقة صحيحة، يعد خطوة أساسية للحصول على نتائج مخبرية دقيقة وسليمة.

وأوضح الدكتور محمد أمين الصباغ، أستاذ كلية الطب البيطري، أن طريقة جمع العينات والتعامل معها تلعب دوراً محورياً في دقة التشخيص، مشدداً على ضرورة توثيق المعلومات المتعلقة بالعينة، مثل اسم المربي والموقع ووقت الجمع وطريقة الحفظ حتى وصولها إلى المخبر.

وبيّن الصباغ أن أفضل العينات للكشف عن الفيروس تشمل سائل الحويصلات وظهارة الفم أو القدم المتسلخة من الحيوانات المصابة حديثاً، إضافة إلى المسحات البلعومية الأنفية، مع ضرورة وضعها في محاليل نقل فيروسية مبردة والتعامل معها بحذر، والتمييز بين الحيوانات المطعمة والمصابة.

وتضمنت الورشة، التي نظمتها الكلية بالتعاون مع منظمة الفاو، جولة ميدانية إلى حظيرة أبقار للتعرف على القطيع الافتراضي من المجترات الكبيرة والصغيرة، حيث جرى أخذ عينات وفق الطرق السليمة لإرسالها إلى المخابر المختصة.