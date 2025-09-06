وزير التعليم العالي: صندوق التنمية يعزز دور الجامعات في إعادة الإعمار

دمشق-سانا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، أن إطلاق صندوق التنمية السوري يمثل خطوة إستراتيجية في مسار إعادة بناء سوريا، ويضع التعليم العالي في قلب أولوياته الوطنية.

وأوضح الوزير الحلبي في تصريح اليوم، أن الصندوق لا يقتصر على كونه أداة تمويل، بل يشكل منصة متكاملة لتمكين الجامعات من أداء دورها في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال دعم البحث العلمي وتأهيل الكوادر الوطنية.

وأضاف: “نؤمن أن الاستثمار في العقول هو الطريق الأسرع والأكثر استدامة للنهوض الوطني، وسنعمل على تعزيز الشراكات وتوجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر الملموس”.

وختم الحلبي تصريحه بالتأكيد على أهمية الصندوق، في أن يكون رافعة حقيقية لإصلاح التعليم العالي وربطه بسوق العمل، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق عدالة أكاديمية تليق بتضحيات السوريين وطموحاتهم.

وكان الرئيس أحمد الشرع أطلق أمس صندوق التنمية السوري الهادف إلى المساهمة في إعادة الإعمار وتمويل المشاريع من خلال القرض الحسن، وذلك خلال فعالية أقيمت في قلعة دمشق.