العايش يبحث مع عبدي متابعة مسار الاندماج والإفراج عن المعتقلين

الحسكة-سانا

التقى المبعوث الرئاسي لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق الـ29 من كانون الثاني مع “قسد” العميد زياد العايش، اليوم السبت، قائد “قسد” مظلوم عبدي في مدينة الحسكة، وذلك بحضور مدير إدارة الشؤون السياسية في المحافظة عباس حسين.

وجرى خلال اللقاء بحث متابعة مسار الاندماج ضمن مؤسسات الدولة، والإفراج عن المعتقلين، وآلية تسليم السجون إلى الدولة، بالإضافة إلى تأمين عودة المهجرين إلى قراهم في ريف تل أبيض الغربي بالرقة، ومدينة عفرين، والحسكة.

وكانت الحكومة السورية أعلنت في الـ29 من كانون الثاني الفائت، الاتفاق مع قسد على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.