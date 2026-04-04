قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في طريق طرنجة – جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت في الطريق الواصل بين قرية طرنجة وبلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من 7 آليات عسكرية توغلت في الطريق، ونصبت حاجزاً مؤقتاً، وعمدت إلى تفتيش المارة، دون ورود أنباء عن أي حالات اعتقال.

وكانت دبابة للاحتلال الإسرائيلي، أقدمت أمس، على استهداف سيارة مدنية غرب مزرعة الزعرورة التابعة لبلدية الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي، ما أسفر عن مقتل شاب سوري كان يستقلها.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.