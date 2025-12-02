وزارة الدفاع: اجتماع موسع لمتابعة سير خطط تنسيق التشكيلات العسكرية

دمشق-سانا

عقد رئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع اللواء علي النعسان، اجتماعاً موسعاً مع قادة الفرق لمتابعة سير الخطط، وتطوير آليات التنسيق بين التشكيلات العسكرية.

ويأتي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الدفاع اللواء محمد خير شعيب، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الكفاءة العملياتية والتنظيمية.

وكانت هيئة الأركان العامة بالوزارة أقامت في الـ 25 من الشهر الماضي ندوة تخصصية لقادة الفرق والتشكيلات والقوى، تناولت واقع عمل القوى الجوية وآليات التنسيق العملياتي بينها وبين القوى البرية والبحرية، إضافة إلى عدد من القضايا المرتبطة برفع كفاءة الأداء وتعزيز التكامل بين مختلف صنوف القوات.

