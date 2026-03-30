مجلس محافظة درعا يزيل بناء مخالفاً في حي السبيل

درعا-سانا

نفّذ مجلس محافظة درعا، بالتعاون مع الجهات المعنية اليوم الإثنين، عملية هدم لبناء مخالف في حي السبيل، استجابةً لشكاوى المواطنين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط مخالفات البناء، والحفاظ على التنظيم العمراني.

وبيّن الفني في مكتب البناء بمجلس المحافظة مضر أبو خضور في تصريح لمراسل سانا، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تطبيق القوانين والأنظمة بشكل حازم، مؤكداً أن المجلس مستمر في إزالة كل التعديات على الوجائب والأملاك العامة والخاصة.

ودعا أبو خضور المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات، تجنباً للمساءلة القانونية.

وجاءت عملية الإزالة بعد استكمال الإجراءات القانونية، حيث سبق توجيه عدة إنذارات لصاحب المخالفة دون الالتزام بإزالتها، ما استدعى تدخل الورشات المختصة لتنفيذ الهدم بمؤازرة من قسم الشرطة.

وتندرج هذه الحملة ضمن خطة شاملة ينفذها مجلس محافظة درعا، للحد من انتشار مخالفات البناء، لما لها من تأثيرات سلبية على السلامة العامة والتنظيم الحضري، إضافة إلى الحفاظ على الطابع العمراني للمدينة.