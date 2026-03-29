معاون وزير الطاقة يناقش مع أصحاب الحفارات سبل حماية المياه الجوفية من الاستنزاف

ريف دمشق-سانا

ناقش معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد، والمدير العام للهيئة العامة للموارد المائية المهندس أحمد الكوان، مع عدد من أصحاب الحفارات، القضايا المتعلقة بتراخيص حفر الآبار وآلية تنظيم عمل الحفارات.

وقدّم أبو زيد خلال لقائه أصحاب الحفارات في مبنى الإدارة العامة للمياه في حرستا بريف دمشق، اليوم الأحد، شرحاً حول اللوائح الناظمة لحفر الآبار وأهمية حماية المياه الجوفية من الاستنزاف، مؤكداً أن الوزارة تعمل على مراجعة القوانين الخاصة بالتراخيص، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين، مع الحفاظ على الأمن المائي.

وتعاني سوريا منذ أكثر من عقد من تراجع في الموارد المائية، باستثناء موسم الأمطار الأخير، ولذلك تواصل الجهات المعنية جهودها لتنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل شبكات المياه، وتشديد الرقابة على الحفر العشوائي، إلى جانب تشجيع المبادرات المجتمعية، بما يسهم في استدامة الموارد وإدارتها، وتلبية احتياجات مختلف القطاعات.