قافلة مساعدات إنسانية إلى الحسكة لإغاثة المتضررين من السيول

الحسكة-سانا

أرسلت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري اليوم الأحد قافلة مساعدات إنسانية تضم 11 شاحنة لإغاثة العائلات المتضررة جراء السيول في الحسكة، وذلك ضمن الاستجابة الإنسانية الطارئة التي أطلقتها المنظمة في الـ 17 من آذار 2026 بالتنسيق مع محافظة الحسكة.

وبين مدير وحدة الإعلام والتواصل في الهلال الأحمر العربي السوري عمر المالكي في تصريح لـ سانا أن القافلة تتضمن ألبسة شتوية و752 سلة غذائية و6000 بطانية و3000 فرشة وأدوية، بدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والصليب الأحمر الدنماركي والصليب الأحمر الألماني.

وتشهد مدينة الحسكة ومحيطها منذ أيام ارتفاعاً في منسوب المياه نتيجة الأمطار الغزيرة، ما استدعى استجابة عاجلة من الجهات المعنية لضمان سلامة السكان ومعالجة آثار الفيضان.