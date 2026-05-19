درجات الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطولات مطرية في أجزاء من سوريا

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1- 3 درجات مئوية في معظم المناطق.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الطقس نهار اليوم الثلاثاء، يكون بين الصحو والغائم جزئياً مع بقاء الفرصة لهطل أمطار محلية خفيفة عشوائية الحدوث خلال النهار في أجزاء من المنطقة الساحلية، وليلاً في أجزاء من الجزيرة، مع أجواء سديمية مغبرة في المنطقة الشرقية والبادية.

وتوقع المركز أن يكون الطقس خلال الليل مائلاً للبرودة بشكل عام، كما يحذر من حدوث ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق معتدلة السرعة مع هبّات شديدة تتجاوز سرعتها 70 كم/سا، وخاصةً في المناطق الجنوبية والوسطى وأجزاء من المنطقة الشرقية والبادية تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، أما البحر فمتوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق12/25

ريف دمشق-القلمون		  9/21

القنيطرة		  12/23

درعا		  12/26

السويداء		  12/22

حمص		  11/24

حماة		  15/27

اللاذقية		  18/24

طرطوس		  18/22

حلب		  16/27

إدلب		  15/25

دير الزور		  13/31

الرقة		  12/30

الحسكة		  16/28
