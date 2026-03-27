قوات الاحتلال تعتقل شاباً وطفلاً في ريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مواطنين اثنين في ريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً وطفلاً أثناء رعيهما الماشية بالقرب من التل الأحمر الغربي بريف القنيطرة الجنوبي.

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت فجر اليوم في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، وداهمت منزلاً وفتشته قبل أن تنسحب من المنطقة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.