مشفى حماة الوطني يقدم خدماته لنحو 3471 مراجعاً خلال عطلة عيد الفطر

حماة-سانا

أعلنت مديرية الصحة في محافظة حماة أن مشفى حماة الوطني استقبل خلال عطلة عيد الفطر السعيد 3471 حالة بين مراجع ومريض، توزعت على مختلف الأقسام والفئات العمرية.

وأوضحت المديرية لـ سانا اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإسعاف التي استقبلها المشفى بلغ نحو 2395 حالة، في حين بلغ عدد مرضى الأسرة 261 حالة، إضافة إلى تسجيل 338 حالة جروح، و192 حالة كسور، و144 حالة ناتجة عن حوادث، و91 حالة رضوض وسقوط، و11 حالة تسمم، إضافة إلى بعض الحالات الناجمة عن حوادث متفرقة.

وكانت وزارة الصحة رفعت مستوى الجاهزية القصوى في جميع المنشآت الصحية والإسعافية بالمحافظات ضمن خطة متكاملة، لضمان الاستجابة السريعة وتأمين الخدمات الطبية للمواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك.