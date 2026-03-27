جامعة دمشق تختتم ورشة تمكين الصحفيين لمكافحة التضليل الإعلامي بدعم أوروبي

دمشق-سانا

اختتمت في كلية الإعلام بجامعة دمشق اليوم الخميس، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان “تمكين الصحفيين الشباب في مواجهة التضليل الإعلامي”، نظمتها الكلية بالتعاون والشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا ومنصة “تأكد” الإعلامية، في إطار دعم الإعلام المهني وتعزيز قدرات الصحفيين الشباب.

وأكدت نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا أغني غليفيتسكايتي، في كلمة، أهمية دور الشباب في مكافحة التضليل الإعلامي، مشيرة إلى أن المشاركين يمثلون مستقبل الإعلام في سوريا، وأن دعم الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تطوير إعلام مهني ومسؤول، قادر على مواجهة المعلومات المغلوطة وتعزيز ثقافة التحقق.

وشهدت الورشة، التي أُقيمت خلال الفترة من الـ 24 إلى الـ 26 من آذار الجاري، مشاركة طلاب السنة الرابعة في كلية الإعلام، وتضمنت جلسات عملية ونقاشات تفاعلية ركزت على أساليب كشف التضليل الإعلامي والتعامل معه وفق منهجيات علمية ومهنية.