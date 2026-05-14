السورية للمخابز تطّلع على واقع مخبز جزعة بالحسكة تمهيداً لإعادة تأهيله ‏

الحسكة-سانا
اطّلعت المؤسسة السورية للمخابز على واقع مخبز ناحية جزعة في الحسكة المتوقف عن العمل تمهيداً لإعادة تأهيله وتجديده بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف تحسين خدمات تأمين الخبز في المنطقة.
وذكرت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء أن المخبز سيُعاد تشغيله بطاقة إنتاجية تقدَّر بنحو 7 أطنان يومياً، بما يلبّي احتياجات ناحية جزعة وعدد من القرى المحيطة، والبالغ عددها نحو 45 قرية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المؤسسة لتعزيز توافر الخبز في المناطق الريفية عبر إعادة تأهيل المخابز ورفع كفاءتها التشغيلية بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للأهالي.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة نفذت جولة ميدانية شاملة الأسبوع الماضي على عدد من المخابز في محافظة الحسكة، شملت مخبز رأس العين العام ومخبز الجوزة ومخبز المناجير؛ وذلك بهدف متابعة واقع العمل والإشراف المباشر على عمليات إعادة التأهيل الجارية للأفران؛ بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة الرغيف.