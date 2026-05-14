السورية للمخابز تطّلع على واقع مخبز جزعة بالحسكة تمهيداً لإعادة تأهيله ‏

الحسكة-سانا‏

اطّلعت المؤسسة السورية للمخابز على واقع مخبز ناحية جزعة في الحسكة المتوقف عن ‏العمل تمهيداً لإعادة تأهيله وتجديده بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف تحسين ‏خدمات تأمين الخبز في المنطقة.‏

وذكرت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء أن المخبز سيُعاد تشغيله بطاقة إنتاجية تقدَّر بنحو 7 أطنان ‏يومياً، بما يلبّي احتياجات ناحية جزعة وعدد من القرى المحيطة، والبالغ عددها نحو 45 ‏قرية.‏

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المؤسسة لتعزيز توافر الخبز في المناطق الريفية عبر ‏إعادة تأهيل المخابز ورفع كفاءتها التشغيلية بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة ‏للأهالي.‏

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة نفذت جولة ميدانية شاملة الأسبوع الماضي على عدد ‏من المخابز في محافظة الحسكة، شملت مخبز رأس العين العام ومخبز الجوزة ومخبز ‏المناجير؛ وذلك بهدف متابعة واقع العمل والإشراف المباشر على عمليات إعادة التأهيل ‏الجارية للأفران؛ بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة الرغيف.‏

