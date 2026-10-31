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المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 31 من تشرين الأول 2026

المفكرة الثقافية المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 31 من تشرين الأول 2026

دمشق:

1 – فعالية للأطفال بعنوان (ورق الخريف) تتضمن أنشطة وتلوين جبصين ورسماً على قماش الكانفاس، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – جلسة حوارية حول كتاب (أساسيات المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية) ضمن أنشطة نادي القراءة الاقتصادي، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

3 – ورشة بعنوان (اللباب في خط النسخ)، بإشراف الأستاذين جمال الظاهر وعبير صالح، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

4 – محاضرة بعنوان (من أقبية فرع فلسطين إلى جحيم معتقل صيدنايا) ضمن سلسلة ندوات ذاكرة ثورة دمشق، يلقيها المعتقل السابق محمد شكري شيخاني، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 – عرض أفلام “ولا كان عالبال”، و”مطلوب عائلياً”، و”سقوط الحوت”، و”فيريتي”، في سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:45 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

نشاط لنادي القراءة باللغة الإنكليزية، في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 5:00 عصراً.

حماة:

1 – عرض مسرحي بعنوان (مقهى الدراويش)، من إعداد وإخراج علي عبد الحميد، في صالة المركز الثقافي العربي بمصياف، الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – عرض فيلم الأكشن والمغامرة “سبايدرمان: يوم جديد”، في صالة سينما سلمية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

3 – عرض الفيلم الروائي التونسي للأطفال واليافعين “صباط العيد”، في صالة جمعية أصدقاء سلمية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

طرطوس:

1 – محاضرة بعنوان (فايز خضور فنان الكلمة)، يقدمها الشاعران لميس بلال وعلي سعادة، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – مبادرة قراءة مفتوحة بعنوان (سطر البداية.. يروي الحكاية)، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – عرض الفيلم الكوميدي الرومانسي “الخراف لا تفقد القطار”، والفيلم الوثائقي الموسيقي “إيبيريا”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 عصراً.

4 – محاضرة بعنوان (إنّهُ الله)، يقدمها الدكتور أنس عيروط، في المركز الثقافي ببانياس، الساعة الـ 4:00 عصراً.

اللاذقية:

1 – فعاليات النادي الشتوي وتتضمن أعمالاً يدوية أوريغامي، وورشات عمل موسيقية ومسرحية، وحلقة كتاب بعنوان (كيف عرف الناس شكل الأرض)، بالمركز الثقافي العربي في عين الشرقية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – عرض سينمائي للأطفال بعنوان (قصة ومغزى)، يقدمه فريق المركز الثقافي، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – فعالية للأطفال تتضمن عرضاً مسرحياً بعنوان (مسرحية القرار)، يقدمه مسرح أطفال ثقافة الحفة بمشاركة فرقة طيور الجنة السورية، في مسرح دار الثقافة باللاذقية، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

حلب:

1 – عرض مسرحي تفاعلي بعنوان “شبابيك”، بالمركز الثقافي في أعزاز، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – عرض مسرحي تفاعلي بعنوان “شبابيك”، في المركز الثقافي في جنديرس، الساعة الـ 4:00 عصراً.

3 – عرض أفلام “سقوط الحوت”، و”مطلوب عائلياً”، و”ولا كان عالبال”، و”لغة الحب”، و”الزواحف”، و”الدورة”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

ورشة تدريبية في (أساسيات الحاسوب)، يقدمها الأستاذ حمزة السليمان، في المحطة الثقافية بالشعفة، الساعة الـ 4:30 عصراً.

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