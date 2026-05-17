ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في عموم سوريا وأجواء مغبرة في ‏عدة مناطق ‏

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم الأحد، ‏لتصبح حول معدلاتها السنوية أو أعلى بقليل في أغلب المناطق ‏السورية.‏

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الطقس خلال النهار ‏يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً مغبراً في ‏المناطق الجنوبية والشرقية والبادية، فيما يميل ليلاً للبرودة بشكل ‏عام.‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع ‏هبّات تتجاوز سرعتها 70 كم/سا أحياناً، وخاصةً على المناطق ‏الجنوبية والبادية والمرتفعات الجبلية تؤدي إلى إثارة الغبار ‏والأتربة في تلك المناطق، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:‏