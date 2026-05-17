ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في عموم سوريا وأجواء مغبرة في ‏عدة مناطق ‏

دمشق-سانا
يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم الأحد، لتصبح حول معدلاتها السنوية أو أعلى بقليل في أغلب المناطق السورية.
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الطقس خلال النهار يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً مغبراً في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية، فيما يميل ليلاً للبرودة بشكل عام.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات تتجاوز سرعتها 70 كم/سا أحياناً، وخاصةً على المناطق الجنوبية والبادية والمرتفعات الجبلية تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|20/31
ريف دمشق-القلمون
| 9/22
|القنيطرة
|13/27
|درعا
|17/31
|السويداء
|13/26
|حمص
|17/27
|حماة
|17/28
|اللاذقية
|21/24
|طرطوس
|21/25
|حلب
|15/29
|إدلب
|16/26
|دير الزور
|20/31
|الرقة
|18/29
|الحسكة
|20/29