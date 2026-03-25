وزارة الإعلام تصدر تعميماً يمنع عمل 3 وسائل إعلامية لعدم حصولها على الترخيص الأصولي

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الإعلام السورية تعميماً ينص على منع عمل موقع ومنصة “هاشتاغ، ومنصتي “جسور نيوز”، و”الدليل” على الأراضي السورية لعدم حصولها على الترخيص الأصولي المعتمد من المديرية العامة للشؤون الصحفية والإعلامية.

وأشارت الوزارة في التعميم إلى أن هذا الإجراء جاء استناداً إلى القوانين والقرارات النافذة بعد سقوط النظام البائد، ولا سيما التعميم رقم 18 تاريخ 15-6-2025 والتعميم رقم 57 تاريخ 20-10-2025 اللذين ينصان على وجوب الترخيص أو تجديد التراخيص للمؤسسات الإعلامية المرخصة سابقاً تحت طائلة إلغاء الترخيص الممنوح لها.

وأكدت الوزارة أن كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بأي عمل أو يتعاون بأي صورة كانت لصالح هذه المنصات داخل سوريا سيعرض نفسه للملاحقة القضائية.

ودعت الوزارة جميع المؤسسات والمنصات الإعلامية إلى استكمال إجراءات الترخيص اللازمة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لضمان استمرار نشاطها بشكل قانوني.

وكانت وزارة الإعلام أعلنت شروط ترخيص الوسائل الإعلامية ضمن جهود تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها، ثم أعلنت عن تمديد هذا الإجراء لغاية الـ 31 من كانون الأول الماضي، حيث تشمل المؤسسات الإعلامية المرخصة سابقاً قبل الـ 8 من كانون الأول عام 2024 لتجديد تراخيصها، إضافة إلى المؤسسات التي تقدمت بطلبات تراخيص جديدة لاستكمال أوراقها الثبوتية.