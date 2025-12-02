ورشة عمل في حمص لتعزيز مهارات إدارة الموارد البشرية

حمص-سانا

نظمت مديرية التنمية الإدارية في محافظة حمص اليوم، ورشة عمل بعنوان “إدارة الموارد البشرية من التوظيف إلى التطوير” في المركز الثقافي بالمدينة، بمشاركة 35 متدرباً، وذلك بهدف تعزيز مهارات المشاركين وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع قوانين العمل.

وتناولت الورشة عدة محاور أساسية شملت، التخطيط والتوظيف، والهياكل التنظيمية، وتحليل الوظائف وتوصيفها، إضافة إلى إدارة التقييم والوصف الوظيفي.

وأوضح المحاضر عبد الرحمن الحسيني أن الورشة ركزت على مهام ومسؤوليات إدارة الموارد البشرية، مع التركيز على التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، والتدريب والتطوير، والاختبار والتقييم، وإدارة التعويضات والرواتب، بما يضمن بيئة عمل مثالية.

كما أشار إلى أهمية المواءمة بين احتياجات القوى العاملة المستقبلية وأهداف الجهات العامة الاستراتيجية، لضمان توفر المهارات المطلوبة لتحقيق نمو مستدام.

من جانبه، بيّن رئيس دائرة الموارد البشرية في المديرية أحمد جرمشلي أن الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي يستهدف مسؤولي الموارد البشرية في الجهات العامة، موضحاً أن البرنامج يتألف من خمس جلسات تُعقد أسبوعياً، مع خطة لإشراك بقية الدوائر في ورشات لاحقة، موضحاً أن الهدف الأساسي هو تعريف المشاركين بالعناصر الجوهرية لإدارة الموارد البشرية وتفعيلها لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود وزارة التنمية الإدارية لتعزيز كفاءة العاملين في القطاع العام، وتطبيق مبادئ الإدارة الحديثة وتطوير القدرات الوظيفية، وتحسين بيئة العمل بهدف تحقيق تحول مؤسسي شامل في الجهات العامة.