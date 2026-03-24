مجلس بلدة حزيمة بريف الرقة يحذر الأهالي من ارتفاع منسوب مياه نهر البليخ

الرقة-سانا

دعا مجلس بلدة حزيمة بريف الرقة الشمالي اليوم الثلاثاء الأهالي القاطنين على طول نهر البليخ إلى أخذ الحيطة والحذر من اقتراب المياه من منازلهم نظراً لارتفاع منسوب مياهه بعد الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.

وأوضح عضو لجنة الطوارئ في المجلس جمعة محمد الفارس، لمراسل سانا، أن المجلس اتخذ إجراءات وقائية عاجلة تضمنت إنشاء سواتر ترابية كحل إسعافي للحد من وصول المياه إلى المنازل، مؤكداً جاهزية الآليات والمعدات للتدخل الفوري عند ارتفاع منسوب النهر أكثر.

وأضاف الفارس: إن المجلس ينسق بشكل مستمر مع مديرية الخدمات الفنية في محافظة الرقة لتعزيز مجرى المياه عند الجسور ونقاط الخطر، وضمان سلامة الأهالي، مشيراً إلى أن الوضع تحت المتابعة اليومية من قبل لجنة الطوارئ.

ودعا المجلس الأهالي إلى التواصل مع الجهات المعنية عند الحاجة لأي مساعدة على الرقم: 0939742366.

وتتأثر سوريا منذ عدة أيام بمنخفض جوي مترافق بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية في بعض المناطق، حيث دعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الأهالي لاتخاذ جملة إجراءات احترازية، وخاصة في المناطق القريبة من مجاري الأودية والأنهار.