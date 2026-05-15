إخماد حريق كبير في محال تجارية بمنطقة الصناعة في اللاذقية دون تسجيل إصابات

اللاذقية-سانا
تمكنت فرق الدفاع المدني مساء اليوم الخميس من إخماد حريق كبير اندلع في عدد من المحال التجارية في منطقة الصناعة بمدينة اللاذقية، بعد جهود مكثفة استمرت نحو ساعة ونصف، انتهت بالسيطرة الكاملة على النيران ومنع امتدادها، دون تسجيل أي إصابات بشرية.
وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية، عبد الكافي كيال، في تصريح لـ مراسل سانا، أن غرفة الاستجابة تلقت بلاغاً عند الساعة العاشرة وثماني عشرة دقيقة مساءً حول اندلاع الحريق داخل محال تجارية تضم معدات وآليات زراعية وقطع غيار، وعلى الفور توجهت ثلاثة فرق إطفاء إلى الموقع، مع طلب مؤازرة إضافية، ليصل عدد الفرق المشاركة في عمليات الإخماد إلى أكثر من ستة فرق.
وأكد كيال عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، مشيراً إلى أن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية، فيما استمرت عمليات التبريد في الموقع لمنع تجدد الحريق.
وفي السياق ذاته، أوضح قائد فريق من مركز المحطة محمد عيسى أن الفرق توجهت إلى الموقع فور تلقي البلاغ، وتبين أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي، حيث تم التواصل مع طوارئ الكهرباء لقطع التيار قبل بدء عمليات الإطفاء المباشر، ما ساهم في تسريع السيطرة على النيران وإخمادها بشكل كامل.