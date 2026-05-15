إخماد حريق كبير في محال تجارية بمنطقة الصناعة في اللاذقية دون تسجيل إصابات

1L4A2152 إخماد حريق كبير في محال تجارية بمنطقة الصناعة في اللاذقية دون تسجيل إصابات

اللاذقية-سانا

تمكنت فرق الدفاع المدني مساء اليوم الخميس من إخماد حريق كبير اندلع في عدد من ‏المحال التجارية في منطقة الصناعة بمدينة اللاذقية، بعد جهود مكثفة استمرت نحو ساعة ‏ونصف، انتهت بالسيطرة الكاملة على النيران ومنع امتدادها، دون تسجيل أي إصابات ‏بشرية.‏

وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية، عبد الكافي كيال، في ‏تصريح لـ مراسل سانا، أن غرفة الاستجابة تلقت بلاغاً عند الساعة العاشرة وثماني عشرة ‏دقيقة مساءً حول اندلاع الحريق داخل محال تجارية تضم معدات وآليات زراعية وقطع ‏غيار، وعلى الفور توجهت ثلاثة فرق إطفاء إلى الموقع، مع طلب مؤازرة إضافية، ‏ليصل عدد الفرق المشاركة في عمليات الإخماد إلى أكثر من ستة فرق.‏

1L4A2160 إخماد حريق كبير في محال تجارية بمنطقة الصناعة في اللاذقية دون تسجيل إصابات

وأكد كيال عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، مشيراً إلى أن الأضرار اقتصرت ‏على الخسائر المادية، فيما استمرت عمليات التبريد في الموقع لمنع تجدد الحريق.‏

وفي السياق ذاته، أوضح قائد فريق من مركز المحطة محمد عيسى أن الفرق توجهت إلى ‏الموقع فور تلقي البلاغ، وتبين أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي، حيث تم ‏التواصل مع طوارئ الكهرباء لقطع التيار قبل بدء عمليات الإطفاء المباشر، ما ساهم في ‏تسريع السيطرة على النيران وإخمادها بشكل كامل.‏

1L4A2156 إخماد حريق كبير في محال تجارية بمنطقة الصناعة في اللاذقية دون تسجيل إصابات
1L4A2164 إخماد حريق كبير في محال تجارية بمنطقة الصناعة في اللاذقية دون تسجيل إصابات
1L4A2168 إخماد حريق كبير في محال تجارية بمنطقة الصناعة في اللاذقية دون تسجيل إصابات
1L4A2174 إخماد حريق كبير في محال تجارية بمنطقة الصناعة في اللاذقية دون تسجيل إصابات
1L4A2190 إخماد حريق كبير في محال تجارية بمنطقة الصناعة في اللاذقية دون تسجيل إصابات
1L4A2195 إخماد حريق كبير في محال تجارية بمنطقة الصناعة في اللاذقية دون تسجيل إصابات
1L4A2202 إخماد حريق كبير في محال تجارية بمنطقة الصناعة في اللاذقية دون تسجيل إصابات
1L4A2209 إخماد حريق كبير في محال تجارية بمنطقة الصناعة في اللاذقية دون تسجيل إصابات
1L4A2213 إخماد حريق كبير في محال تجارية بمنطقة الصناعة في اللاذقية دون تسجيل إصابات
1L4A2216 إخماد حريق كبير في محال تجارية بمنطقة الصناعة في اللاذقية دون تسجيل إصابات
1L4A2222 إخماد حريق كبير في محال تجارية بمنطقة الصناعة في اللاذقية دون تسجيل إصابات
نشاط طبي ترفيهي للمقيمين في المركز الإنجيلي لرعاية المسنين بحمص
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل غرب قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي
الجو غائم وفرصة لهطل المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد
إعادة تأهيل المعهد التقاني الصحي في حلب
افتتاح مركز الدفاع المدني في جرمانا بريف دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك