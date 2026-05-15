إخماد حريق كبير في محال تجارية بمنطقة الصناعة في اللاذقية دون تسجيل إصابات

اللاذقية-سانا

تمكنت فرق الدفاع المدني مساء اليوم الخميس من إخماد حريق كبير اندلع في عدد من ‏المحال التجارية في منطقة الصناعة بمدينة اللاذقية، بعد جهود مكثفة استمرت نحو ساعة ‏ونصف، انتهت بالسيطرة الكاملة على النيران ومنع امتدادها، دون تسجيل أي إصابات ‏بشرية.‏

وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية، عبد الكافي كيال، في ‏تصريح لـ مراسل سانا، أن غرفة الاستجابة تلقت بلاغاً عند الساعة العاشرة وثماني عشرة ‏دقيقة مساءً حول اندلاع الحريق داخل محال تجارية تضم معدات وآليات زراعية وقطع ‏غيار، وعلى الفور توجهت ثلاثة فرق إطفاء إلى الموقع، مع طلب مؤازرة إضافية، ‏ليصل عدد الفرق المشاركة في عمليات الإخماد إلى أكثر من ستة فرق.‏

وأكد كيال عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، مشيراً إلى أن الأضرار اقتصرت ‏على الخسائر المادية، فيما استمرت عمليات التبريد في الموقع لمنع تجدد الحريق.‏

وفي السياق ذاته، أوضح قائد فريق من مركز المحطة محمد عيسى أن الفرق توجهت إلى ‏الموقع فور تلقي البلاغ، وتبين أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي، حيث تم ‏التواصل مع طوارئ الكهرباء لقطع التيار قبل بدء عمليات الإطفاء المباشر، ما ساهم في ‏تسريع السيطرة على النيران وإخمادها بشكل كامل.‏