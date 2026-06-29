فقدان شاب غرقاً في نهر الفرات بالبوكمال.. وفرق الإنقاذ تواصل البحث

دير الزور-سانا

استجابت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة دير الزور اليوم الإثنين، لبلاغ يفيد بفقدان شاب غرقاً أثناء السباحة في نهر الفرات في بلدة العشائر بمدينة البوكمال بريف المحافظة، دون العثور عليه.

وذكر الدفاع المدني في قناته على تلغرام، أن فرق الإنقاذ المائي توجهت على الفور إلى الموقع، وبدأت عمليات البحث منذ الساعة السادسة مساءً، واستمرت حتى غروب الشمس، قبل أن تُعلَّق مؤقتاً بسبب ظروف الرؤية، على أن تُستأنف أعمال البحث صباح يوم غد.

وجدّد الدفاع المدني دعوته للأهالي بضرورة الامتناع عن السباحة في نهر الفرات، نظراً لخطورة التيارات المائية وسرعتها، وضرورة حماية الأطفال من الاقتراب من النهر حفاظاً على سلامتهم.

وتوفي شابان وطفلة في 3 حالات غرق منفصلة في نهر الفرات بمحافظة دير الزور مطلع الشهر الجاري، بينما تم إنقاذ طفلة أخرى.