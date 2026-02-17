صدور أسماء المقبولين للمقابلات الشفهية في مسابقة الجهاز المركزي للرقابة المالية

دمشق-سانا

أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية اليوم الثلاثاء، أسماء المقبولين للمقابلة الشفهية، للمسابقة التي ستُجرى في مبنى رئاسة الجهاز بدمشق، اعتباراً من 22-2-2026 ولغاية 1-3-2026.

وأوضح الجهاز عبر قناته على تلغرام، أنه سيتم تزويد المقبولين بمواعيد المقابلة التفصيلية لاحقاً عبر المجموعات التي سيتم إضافتهم إليها.

ويمكن الاطلاع على أسماء المقبولين عبر الرابط.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أعلنت في الـ 24 من كانون الأول 2025، عن مسابقة للعمل لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية، وذلك ضمن مسميات وظيفية تشمل: فني كهرباء، مساعداً إدارياً أول، مساعداً إدارياً ثانياً، ومسؤول امتحانات.