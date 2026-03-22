تأثير المنخفض الجوي على سوريا مستمر حتى فجر الثلاثاء

دمشق-سانا

حذّرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ من استمرار تأثير المنخفض الجوي على مختلف المناطق السورية حتى فجر الثلاثاء، على أن تبدأ الفعالية الجوية بالتراجع تدريجياً اعتباراً من مساء الإثنين.

وأوضحت الدائرة في نشرتها مساء اليوم الأحد أنّ المنخفض يترافق مع هطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية، مع احتمال تساقط البَرَد في بعض المناطق، إضافة إلى اضطراب البحر وارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف، مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح، ولا سيما على المناطق الساحلية.

وبيّنت الدائرة أن تأثيرات المنخفض تتوزع على النحو التالي:

-هطولات مطرية غزيرة على المناطق الساحلية وشمال وشرق الحسكة.

-هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة في جبال الساحل وعموم مناطق إدلب وحلب وشمال الرقة.

-هطولات مطرية متوسطة الشدة، تشتد أحياناً، في غرب حماة وحمص، ومدينة دمشق وريفها الغربي.

ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، والالتزام بجملة من الإرشادات، أبرزها:

1-الامتناع عن ركوب البحر سواء للتنقل أو التنزه أو الصيد.

2-اتخاذ التدابير اللازمة للمنازل القريبة من الأنهار تحسباً لارتفاع منسوب المياه.

الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة.

3-عدم المخاطرة بقطع أي مجرى مائي مهما بدا منسوب المياه منخفضاً.

4-تجنب السير في الطرقات التي غمرتها المياه أو الطرق الزراعية.

5-عدم الاقتراب من المجاري المائية، وحماية الأطفال وكبار السن والنساء وذوي الإعاقة من مخاطر السيول.

6-تجنب الاقتراب أو التصوير في مواقع جريان السيول.

6-الابتعاد عن الجسور المقامة فوق المجاري المائية في حال اشتداد جريان المياه، وعدم المجازفة بعبورها.

7-عدم إيقاف السيارات في المناطق المنخفضة أو قرب المجاري المائية.

8-عدم استخدام الهواتف المحمولة أثناء العواصف الرعدية.

9-الابتعاد عن الأشجار وأبراج الكهرباء خلال العواصف.

10-تخفيف السرعة على الطرقات التي تشهد هطولات غزيرة.

وتتأثر سوريا منذ فجر السبت الماضي بمنخفض جوي مترافق بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، ما أدى إلى تشكل سيول وتجمعات مائية واسعة، إضافة إلى تسجيل انهيارات جزئية وحوادث انزلاق مروري.