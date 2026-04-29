المواصلات الطرقية تعالج هبوطاً أرضياً بعد جسر بغداد وتؤمن مساراً بديلاً للسير

ريف دمشق-سانا

باشرت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية – فرع دمشق اليوم الأربعاء، أعمال معالجة هبوط أرضي وقع بعد جسر بغداد باتجاه بلدة الضمير في ريف دمشق، نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين، ما تسبب بتعطل جزئي في حركة السير.

وأوضح مدير فرع دمشق في المؤسسة بسام دكاك في تصريح لمراسلة سانا، أنه تم تأمين طريق بديل بشكل فوري لضمان استمرار حركة المرور وتخفيف الازدحام، بالتوازي مع بدء الورشات الفنية أعمال الحفر ومعالجة التربة في موقع الهبوط.

وبيّن دكاك أنه سيتم تركيب عبارة قسطلية بقطر متر لتصريف مياه الأمطار ومعالجة أسباب الهبوط، بما يسهم في إعادة الطريق إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن، ووفق المواصفات الفنية المعتمدة.

وأشار إلى أن الكوادر الفنية تعمل على مدار الساعة لإنجاز الإصلاحات، موضحاً أن سبب الهبوط يعود إلى وجود نفق قديم قريب من سطح الأرض، تأثر بغزارة الأمطار، ما أدى إلى تخلخل التربة وحدوث الانهيار الجزئي.

وأكد أن المؤسسة اتخذت جميع إجراءات السلامة في الموقع، بما في ذلك وضع إشارات تحذيرية وتحويلات مرورية، حفاظاً على سلامة المواطنين، إلى حين الانتهاء من أعمال المعالجة بشكل كامل.

وكانت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية باشرت يوم أمس الثلاثاء، أعمال إزالة مخلفات السيول على أوتوستراد دمشق–حمص، في المنطقة الممتدة من نزلة التنايا حتى جسر بغداد، بعد تأثر حركة السير جراء الأمطار الغزيرة.