موسم العيد ينعش فرص العمل المؤقتة في قطاع ألعاب الأطفال

دمشق-سانا

تشكل ألعاب العيد جزءاً أساسياً من الطقوس الاجتماعية المرتبطة بمظاهر الفرح في مختلف المناطق السورية، لكنها لم تعد تُدخل البهجة إلى قلوب الأطفال فحسب، بل تحوّلت أيضاً إلى مصدر دخل موسميّ لكثير من الأفراد الذين يسعون لتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

بين الفرح والعمل… موسم لا يتكرر

في هذا السياق، أوضح فادي قواص، الطالب الجامعي، في تصريح لسانا اليوم الأحد أنه يستغل فترة العيد للعمل إلى جانب دراسته لتأمين مصروفه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشار إلى أنّه رغم انشغاله بالعمل، يحرص بعد انتهاء فترة العيد على زيارة أقاربه والخروج مع أصدقائه، محاولاً تحقيق توازن بين العمل والحياة الاجتماعية.

من جهة أخرى، تحدّث شادي الحكيم، صاحب إحدى البسطات، عن تجربته في استثمار موسم العيد، فرغم عمله الأساسي حداداً، يلجأ خلال الأعياد إلى تجهيز وبيع أطعمة شعبية مثل الترمس والبليلة بالقرب من أماكن وجود ألعاب الأطفال، مستفيداً من الإقبال الكبير للعائلات.

وأكد أنّ هذه الفترة تتيح له تحقيق دخل إضافي مهم يساعده في تلبية متطلبات أسرته التي تزداد مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشار الحكيم إلى أن العمل خلال العيد يكون مكثفاً لكنه قصير نسبياً، في فصل الشتاء خاصة، حيث تنتهي ساعات العمل مبكراً، مبيناً أن الهدف الأساسي له يبقى، رغم التعب، تأمين احتياجات أطفاله وإدخال الفرح إلى قلوبهم.

تطوير هذا القطاع ينشط السياحة

بدوره، طرح محمد حلاق، المشرف على تشغيل إحدى الأراجيح، رؤية تتجاوز الطابع الموسمي لهذه الظاهرة، إذ أعرب عن أمله في أن تتحول ألعاب الأطفال إلى قطاع مستدام يعمل على مدار العام، على غرار ما هو قائم في كثير من دول العالم.

واعتبر أن تطوير هذا القطاع يمكن أن يسهم في تنشيط السياحة، وتوفير بيئة أكثر أماناً للأطفال، إضافة إلى جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل دائمة.

وتعكس ألعاب العيد في سوريا تداخلاً واضحاً بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، حيث تتحول لحظات الفرح إلى فرصة للعمل، ويغدو العيد مساحة تجمع بين البهجة والسعي لتأمين لقمة العيش.

وحددت محافظة دمشق في 19 آذار الماضي عدداً من المواقع والساحات العامة في المدينة لوضع ألعاب الأطفال خلال فترة عيد الفطر السعيد مدةَ أربعة أيام من الساعة الثامنة صباحاً حتى الحادية عشرة مساء، بهدف تنظيم انتشارها وضمان السلامة العامة.