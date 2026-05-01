الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط سد المنطرة بالقنيطرة بقذائف هاون

القنيطرة-سانا

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة محيط سد المنطرة بريف القنيطرة الشمالي بعدد من قذائف الهاون.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوات الاحتلال أطلقت 5 قذائف هاون سقطت غربي السد دون وقوع إصابات.

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت مساء أمس في بلدة جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي قبل أن تنسحب لاحقاً.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق قذائف الهاون والمدفعية، وغيرها من الممارسات الإجرامية.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

