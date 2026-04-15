وفاة 5 أطفال من عائلة واحدة جراء حريق بخيمتين في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

توفي خمسة أطفال وأصيب رجل وسيدتان بحروق متفاوتة، جميعهم من عائلة واحدة، جراء حريق اندلع في خيمتين سكنيتين في بلدة دير الحجر قرب منطقة الغزلانية في محافظة ريف دمشق الجنوبي الشرقي، وذلك منتصف الليلة الماضية.

ووفقاً لما أفاد به الدفاع المدني السوري على تلغرام اليوم الأربعاء، فمن المرجح بحسب المعطيات الأولية، أن يكون الحريق ناجماً عن استخدام مدفأة داخل إحدى الخيم، ما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها بسرعة إلى الخيمة المجاورة.

وأكدت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة ريف دمشق أنها استجابت للحادث، حيث عملت على إخماد الحريق ومنع امتداده إلى مواقع أخرى، كما تم نقل المصابين لتلقي العلاج.

وتشهد مناطق عدة في ريف دمشق وجود تجمعات سكنية مؤقتة تعتمد على الخيام، التي تفتقر في كثير من الأحيان إلى معايير السلامة، وخاصة مع استخدام وسائل تدفئة بدائية خلال فترات الطقس البارد، وتتكرر حوادث الحرائق في هذه البيئات نتيجة الاعتماد على مصادر حرارية داخل مساحات ضيقة وقابلة للاشتعال، ما يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة.