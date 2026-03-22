أمطار في معظم المحافظات أغزرها 96 مم في حضر بالقنيطرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا

شهدت المحافظات السورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، كان أغزرها في حضر 96 مم بالقنيطرة.

وحسب النشرة الصادرة عن وزارة الزراعة، بلغت كميات الأمطار الهاطلة المستويات التالية:

دمشق وريفها

المزة 15 مم، قاسيون 13 مم، دوار البيطرة 9.4 مم، ساحة الحجاز 11.5 مم، الحرمون 30 مم، الزبداني 9.5 مم، سرغايا 12 مم، مضايا 18 مم، ميسلون 16 مم، قطنا 18.3 مم، التل 14.2 مم، المشرفة 3 مم، جديدة الشيباني 27 مم، عسال الورد 11 مم، منين 18.7 مم، الجراجير 4.7 مم، الكسوة 6 مم، النبك 6.2 مم، دوما 14 مم، عقربا 12 مم، يبرود 16 مم، القطيفة 10 مم، مطار دمشق الدولي 7.6 مم.

درعا

نوى 17 مم، وكل من ازرع، الشيخ مسكين 15 مم، الصنمين 9 مم، المسيفرة 10.5 مم، تل شهاب 19 مم، بصرى 8 مم، درعا المدينة 10 مم.

السويداء

السويداء المدينة 16 مم، عين العرب 22 مم، شهبا 18 مم، صلخد 9 مم.

القنيطرة

القنيطرة المدينة 24 مم، حضر 96 مم، نبع الصخر 11 مم.

حمص

كل من تل دو وتدمر 2 مم، حمص المدينة 2.5 مم، القصير 1.5 مم، المخرم 3 مم، القريتين 5 مم.

حماة

كل من أفاميا وحر بنفسه 2 مم، الرصافة 3.5 مم، وكل من السقيلبية والكريم ووادي العيون وعقيربات 3 مم، ربعو 1 مم، شطحة 6 مم، كل من صوران والسلمية 2.5 مم، عين الكروم 8 مم، مصياف 5 مم، الصبورة 6.3 مم، السعن 7.9 مم.

طرطوس

الشيخ بدر 13.5 مم، وكل من الصفصافة ومشتى الحلو 2 مم، القدموس 20 مم، بانياس 9 مم، حمام واصل 19.5 مم، دريكيش 5 مم، صافيتا 2.5، طرطوس المدينة 7 مم.

اللاذقية

البهلولية 45 مم، الحفة 19 مم، القرداحة 31 مم، القطيلبية 15.5 مم، اللاذقية المدينة 26.4 مم، المزيرعة 10 مم، بوقا 53.8 مم، جبلة حميميم 20 مم، ربيعة 12 مم، صلنفة 13 مم، قسطل معاف 48 مم، كسب 24 مم، وادي قنديل 43 مم.

إدلب

احسم 4.5 مم، إدلب المدينة 3 مم، أريحا 3.8 مم، البارة 5 مم، إيبلا 1.2 مم، بداما 28.5 مم، وكل من حارم وخان شيخون وكفر تخاريم 2 مم، دركوش 5 مم، وكل من معرة النعمان وسراقب 1.2 مم، محمبل 4 مم، أبو الظهور 4 مم.

حلب

حلب المدينة 0.5 مم، حلب المطار 1 مم، عفرين 16 مم، الباب 9 مم، السفيرة وخناصر 1.5 مم، جرابلس 10 مم، منبج 9 مم، مسكنة 11 مم.

الرقة

تل أبيض 20 مم، بئر محيسن 8 مم، الرقة المدينة 5 مم، السبخة 11 مم، الكرامة 6 مم، المنصورة 3 مم، جديدة خابور 8.5 مم.

الحسكة

الجوادية 3 مم، وكل من أبو قصايب وتل علو 3 مم، وكل من الدرباسية واليعربية والعريشة والهول 2 مم، الزهيرية 16 مم، القامشلي 18 مم، القحطانية 1 مم، المالكية 16 مم، تل حميس 6 مم، عامودا 14.5 مم، هيمو 20 مم، تل بيدر 21 مم، تل تمر 17.5 مم، مبروكة 5 مم، الحسكة المدينة 29 مم، أم مدفع 30 مم، تل براك 19 مم، الشدادي 15 مم.

دير الزور

البوكمال 2.2 مم، التبني 13 مم، الكسرة 30 مم، الميادين 1.5 مم، دير الزور المدينة 9.4.

وتتأثر سوريا حالياً بمنخفض جوي مترافق بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية أدت إلى تشكل سيول، وتجمعات مائية واسعة، وارتفاع منسوب المياه في الطرق والمنازل والمخيمات، وتسجيل انهيارات جزئية وحوادث انزلاق مروري.