وزارة الطوارئ تصدر تنبيهاً احترازياً لأهالي قرى مجاورة لتجمعات مياه السيحة في ريفي إدلب وحلب

إدلب وحلب-سانا

أصدرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنبيهاً احترازياً لأهالي عدد من القرى المجاورة لتجمعات المياه خلف السواتر الترابية (السيحة) في مناطق ريف إدلب الشرقي وريف حلب الجنوبي، للتأهب المسبق لاحتمال تنفيذ إخلاء احترازي في حال صدور توجيهات رسمية بذلك، مع تأكيدها أن المؤشرات الحالية لا تدعو للقلق.

وقالت الوزارة في بيان عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد: “إن الجهات المختصة في وزارات الطوارئ وإدارة الكوارث والزراعة والطاقة، ومحافظتي حلب وإدلب تتابع بشكل مستمر وضع تجمعات المياه المتجمعة خلف السواتر الترابية (السيحة) في مناطق ريف إدلب الشرقي وريف حلب الجنوبي، وذلك في ظل استمرار الهطولات المطرية”.

وأضافت الوزارة: “إن التقييمات الحالية تشير إلى وجود احتمال منخفض لحدوث انكسار في أحد هذه السواتر، مع التأكيد أن الوضع لا يزال تحت السيطرة والمراقبة الدقيقة من قبل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والجهات المعنية، التي تعمل على تدعيم هذه السواتر”.

وأوضحت الوزارة أنه، وفي إطار الإجراءات الاحترازية، يُطلب من الأهالي في القرى التالية التأهب المسبق لاحتمال تنفيذ إخلاء احترازي في حال صدور توجيهات رسمية بذلك:

ريف إدلب: تليجينة، تل فخار، التويم، الوسيطة الشرقية، المرندية، البراغيثي، حميمات الداير.

ريف حلب الجنوبي: عطشانة شرقية، خربة السويحل، أم الكرميل، تل العقارب، العنانة.

وطمأنت الوزارة الأهالي من أن أي ارتفاع محتمل في منسوب المياه سيكون تدريجياً، ما يتيح الوقت الكافي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهدوء وتنظيم، وأنه في حال تم اتخاذ قرار الإخلاء تنصحهم بالتعاون مع الجهات المعنية واتخاذ التدابير الاحترازية البسيطة، مثل تجهيز الاحتياجات الأساسية وحفظ الممتلكات الهامة والأوراق الثبوتية؛ بما يحد من أي أضرار محتملة.

وجددت الوزارة التأكيد أن المؤشرات الحالية لا تدعو للقلق، وأن الوضع يخضع لمراقبة مستمرة، وأن الفرق تدعّم السواتر، وسيتم إعلام الأهالي بأي مستجدات عبر القنوات الرسمية.

يشار إلى أن جزءاً من السد الترابي في منطقة تجمع مياه السيحة انهار أول أمس الخميس، بسبب تخزين كميات كبيرة من المياه فيه، وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، ما استدعى تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع وزارات الدفاع والطاقة والزراعة ومحافظتي حلب وإدلب، لضمان الاستجابة السريعة والمتابعة الدقيقة لأي طارئ.