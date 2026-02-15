الأمن الداخلي في حلب ينفذ عملية أمنية استهدفت شبكة تهريب تنشط في أحياء المدينة

الأمن الداخلي لوغو الأمن الداخلي في حلب ينفذ عملية أمنية استهدفت شبكة تهريب تنشط في أحياء المدينة

حلب-سانا

نفّذت وحدات الأمن الداخلي عملية أمنية في حي الفردوس بمدينة حلب، استهدفت شبكة تهريب تنشط في أحياء المدينة، ما أسفر عن مقتل أحد أفرادها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأحد: بناءً على المتابعة الميدانية والرصد المستمر لشبكة تهريب تنشط في أحياء مدينة حلب، نفّذت وحدات الأمن الداخلي عملية أمنية استهدفت مكان وجود أحد أفرادها، المدعو جمال عساف، في حي الفردوس.

وأضافت الوزارة: أثناء تنفيذ المداهمة، بادر المطلوب إلى إطلاق النار باتجاه القوات الأمنية، التي تعاملت مع مصدر النيران وقامت بتحييده، كما أسفرت العملية عن إصابة أحد العناصر الأمنية إصابةً بليغة نُقل على إثرها إلى المستشفى.

