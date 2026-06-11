فعالية في الرقة تعزز الدعم النفسي للأطفال بمناسبة اليوم العالمي للعب

الرقة-سانا



أقامت منظمة السلام الإنسانية بالتعاون مع منظمة IRC، فعالية خاصة اليوم الخميس، في مدينة الرقة بمناسبة اليوم العالمي للعب، بهدف توفير مساحة آمنة للأطفال تجمع بين الترفيه والدعم النفسي والتوعية المجتمعية، وذلك في مركز مسار للتعليم.

وتضمنت الفعالية أنشطة حركية وألعاباً تعليمية ومسابقات جماعية ركزت على تنمية مهارات الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتشجيعهم على التواصل والعمل الجماعي، إضافة إلى أنشطة مخصصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم على تنمية قدراتهم ومهاراتهم المختلفة.

وأوضح الحقوقي في منظمة السلام الإنسانية عبد الرزاق الأحمد لمراسل سانا أن النشاط يأتي ضمن مشروع الحماية الذي تنفذه المنظمة ويستهدف الأطفال واليافعين والبالغين، مبيناً أن التعلم من خلال اللعب يعد وسيلة فعالة لتعزيز الصحة النفسية وتنمية المهارات الاجتماعية والسلوكية لدى الأطفال.

وأضاف الأحمد: إن الفعالية تضمنت جلسات توعوية حول مخاطر الألغام والمخلفات الحربية، ركزت على تعريف الأطفال بطرق التصرف الآمن عند مشاهدة الأجسام المشبوهة، وضرورة عدم الاقتراب منها وإبلاغ ذويهم أو الجهات المختصة للتعامل معها.

من جهته، أكد محمد العبد، وهو أحد أولياء أمور الأطفال المشاركين، أهمية هذه الأنشطة في بناء شخصية الطفل وتعزيز اندماجه مع أقرانه، مشيراً إلى دورها في تقديم الدعم النفسي والتوعية بالمخاطر التي لا تزال تشكل تهديداً للأطفال في بعض المناطق.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود المنظمات الإنسانية العاملة في الرقة لدعم الأطفال نفسياً واجتماعياً، ورفع مستوى الوعي لديهم بالمخاطر المرتبطة بمخلفات الحرب، بما يسهم في توفير بيئة أكثر أماناً لهم.

وتتخذ منظمة السلام الإنسانية، من تركيا مقراً لها، ويشمل عملها سوريا وتركز جهودها على دعم الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة للنساء والأطفال، والـ IRC منظمة دولية غير حكومية تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية والتنمية الدولية في مناطق النزاعات.

ويُحتفل باليوم العالمي للعب سنوياً في الـ 11 من حزيران للتأكيد على أهمية اللعب في نمو الأطفال وتطورهم النفسي والاجتماعي، بينما تواصل المنظمات الإنسانية في المنطقة الشرقية تنفيذ برامج دعم نفسي وتوعية بمخاطر الألغام والمخلفات الحربية التي لا تزال تشكل خطراً على المدنيين، وخاصة الأطفال.