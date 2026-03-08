وزير الزراعة يبحث مع شركة (KDC) السعودية استثمار إنتاج القطن في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة أمجد بدر مع وفد من شركة “كينغدوم ديزاين المحدودة” السعودية (KDC)، برئاسة مديرها العام نبيل المظلوم، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال استثمار إنتاج القطن وتصنيعه وتسويقه، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي في سوريا.

وخلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد في مبنى الوزارة بدمشق، أكد الوزير بدر أهمية التوسع في زراعة القطن وزيادة إنتاجه، نظراً لأهميته الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، ومراعاة الضوابط التي تحافظ على سمعة القطن السوري وجودته، وخاصة الأصناف المعتمدة التي تتمتع بمواصفات عالمية.

وأشار الوزير بدر إلى ضرورة استخدام التقانات الحديثة في جميع مراحل الإنتاج، ولا سيما الري الحديث لترشيد استهلاك الموارد المائية، واستخدام القطاف الآلي.

وشدد الوزير بدر على مراعاة الخطة الإنتاجية الزراعية والمساحات المخططة لزراعة هذا المحصول وفق الموازنة المائية المحددة، والمحافظة على التربة، واتباع دورة زراعية مناسبة، لافتاً إلى أهمية الزراعة التعاقدية وإنشاء التعاونيات.

وتحدث أعضاء الوفد عن المزايا التي يتمتع بها القطن السوري وقبوله عالمياً، وضرورة إحياء هذه الزراعة لما لها من فائدة على الاقتصاد الوطني والمزارعين، وإعادة الألق لها في الأسواق العالمية، مؤكدين ضرورة توقيع مذكرة حسن نوايا كمرحلة أولى للبدء بالدراسات اللازمة، والاتفاق على التفاصيل لاحقاً.

وتمتلك شركة “كينغدوم ديزاين المحدودة” أكثر من 15 عاماً من الخبرة في تنفيذ مشاريع متنوعة، حيث وقعت في الرابع من شهر آذار الجاري مع وزارة الاقتصاد والصناعة، مذكرة تفاهم بهدف إعادة إحياء الصناعات النسيجية في سوريا، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتأهيل وتشغيل الأصول الحكومية المرتبطة بحلج القطن وغزله ونسجه.