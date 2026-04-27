افتتاح شعبة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في الأتارب بريف حلب الغربي

حلب- سانا

افتُتحت اليوم الإثنين شعبة لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في منطقة الأتارب بريف حلب الغربي، بحضور إدارة المنطقة وعدد من المعنيين، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق وتوسيع نطاق الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.

وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب عماد الحلاق في تصريح لمراسل سانا، أن افتتاح الشعبة يهدف إلى تغطية الريف الغربي بالرقابة التموينية، نظراً لاتساع رقعة المنطقة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين في متابعة الشكاوى والمخالفات، مبيناً أن وجود الشعبة يسهم في سرعة المعالجة وتعزيز الرقابة المباشرة على الأسواق.

وأشار الحلاق إلى أن الشعبة ستتولى أيضاً مراقبة الفعاليات التجارية والأفران والمحال الغذائية، بما يضمن الالتزام بالضوابط التموينية ويحافظ على حقوق المستهلكين.

من جهته أكد مسؤول منطقة الأتارب فرحان الكويدر في تصريح مماثل، أن افتتاح الشعبة يشكل خطوة مهمة لتعزيز حماية المستهلك وتطوير الرقابة على الأسواق، لافتاً إلى أنها ستعمل على رفع الوعي المجتمعي بأساليب البيع والشراء السليمة، ومتابعة جودة السلع المتداولة في الأسواق.

وبين الكويدر أن الشعبة ستسهم أيضاً في حماية التاجر والمستهلك على حد سواء، من خلال الحد من المخالفات وتحسين آليات العمل في السوق المحلية، معرباً عن تقديره لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك على هذه الخطوة.

وفي سياق متصل، أُجرى معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومسؤول منطقة الأتارب، جولة تفقدية على مبنى مسلخ اللحوم في المنطقة والذي لا يزال قيد الإنشاء، للاطلاع على سير العمل فيه وأهميته المستقبلية في تنظيم عمليات الذبح، وضمان الالتزام بالشروط الصحية ومعايير السلامة الغذائية في المنطقة.

ويسهم افتتاح الشعبة المذكورة في رفع كفاءة العمل الرقابي، وتنظيم حركة الأسواق، وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والتموينية ومتابعة الواقع التمويني، واستقبال الشكاوى ومعالجة المخالفات في مختلف الفعاليات التجارية .