طقس مستقر وحار نسبياً في معظم المناطق السورية

دمشق-سانا

تشهد مختلف المناطق السورية طقساً صحواً وحاراً نسبياً هذا اليوم وفي اليومين القادمين، مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 2 – 4 درجات مئوية.

وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، تكون الأجواء مستقرةً عموماً مع ظهور بعض السحب المتفرقة، بينما تسود أجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية، والجزيرة والبادية.

ويكون الطقس ليلاً معتدلاً ولطيفاً، ويميل إلى البرودة على المرتفعات الجبلية، مع احتمال تشكّل الضباب خلال ساعات الليل، والصباح الباكر من يوم الأحد القادم في أجزاء من المنطقة الوسطى.

وتكون الرياح متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة، مع هبّات نشطة أحياناً على المناطق الشمالية الشرقية، بينما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات…

دمشق31 /20
القنيطرة29 /18
درعا34 /17
السويداء28 /16
حمص33 /20
حماة32 /18
اللاذقية30 /22
طرطوس31 /23
حلب30 /19
إدلب30 /18
دير الزور34 /18
الرقة32 /17
الحسكة33 /16
