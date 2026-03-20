الدفاع المدني السوري يستجيب لتداعيات المنخفض الجوي في مختلف المحافظات

استجابت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لتأثيرات المنخفض الجوي الذي ضرب مختلف المحافظات، مترافقاً بهطولات مطرية غزيرة، وذلك حتى الساعة 1:00 بعد منتصف ليلة الجمعة الـ20من آذار.

وشملت عمليات الاستجابة وفق ما أوضح الدفاع المدني السوري في منشور له على تلغرام، 130 موقعاً، وفتح أكثر من 35 ممراً مائياً لتصريف المياه، وتنفيذ 18 عملية سحب لمياه الأمطار المتجمعة من المنازل والأقبية والمحلات التجارية، كما استجابت الفرق لـ 40 مخيماً متضرراً، وتعاملت مع 9 حالات انهيار جدران، إضافة إلى تنفيذ 19 عملية تفقد متفرقة.

وفي سياق متصل، عملت الفرق على فتح 15 طريقاً أُغلقت بسبب الصخور والانجرافات، وسحبت 7 سيارات علقت في الوحل أو انحرفت عن مسارها نتيجة ضعف الرؤية وسوء الأحوال الجوية.

وشهدت عدة محافظات تأثيرات متفاوتة الشدة نتيجة الأحوال الجوية، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى تشكل سيول وتجمعات مائية واسعة، وارتفاع منسوب المياه في الطرق والمنازل والمخيمات، إضافة إلى تسجيل انهيارات جزئية وحوادث انزلاق مروري.

وأكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استمرار جاهزية فرقها ومتابعة أعمال الاستجابة الميدانية، في ظل استمرار الهطولات المطرية في بعض المناطق، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة العامة.