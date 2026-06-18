الموارد المائية بحلب تؤكد جاهزية المحطة اليابانية لري المحاصيل الصيفية

حلب-سانا
أكدت مديرية الموارد المائية في حلب جاهزية المحطة اليابانية الواقعة على شاطئ بحيرة الفرات ضمن مشروع مسكنة شرق بريف المحافظة الشرقي، بما يضمن استمرارية وصول المياه لري المحاصيل الصيفية بالمناطق المستفيدة.
وذكرت مديرية الموارد المائية اليوم الأربعاء، أنها أجرت جولة ميدانية إلى المحطة مبينة أنها تعمل بوضع مستقر وكفاءة كاملة، وأن منظومة الضخ تواصل عملها دون أي توقف.
ولفتت المديرية إلى أنها تنفذ برامج الري للمحاصيل الصيفية وفق المواعيد المحددة، وأن الفرق الفنية تتابع تشغيل المحطة بشكل مستمر لضمان وصول المياه إلى كامل المساحات المزروعة.
وتغذي المحطة مشروع مسكنة شرق بمساحة تقارب 18 ألف هكتار موزعة بين محافظتي حلب والرقة.