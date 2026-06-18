الموارد المائية بحلب تؤكد جاهزية المحطة اليابانية لري المحاصيل الصيفية

حلب-سانا‏

أكدت مديرية الموارد المائية في حلب جاهزية المحطة اليابانية الواقعة على شاطئ بحيرة الفرات ‏ضمن مشروع مسكنة شرق بريف المحافظة الشرقي، بما يضمن استمرارية وصول المياه لري ‏المحاصيل الصيفية بالمناطق المستفيدة‏.‏

وذكرت مديرية الموارد المائية اليوم الأربعاء، أنها أجرت جولة ميدانية إلى المحطة مبينة أنها ‏تعمل بوضع مستقر وكفاءة كاملة، وأن منظومة الضخ تواصل عملها دون أي توقف.‏

ولفتت المديرية إلى أنها تنفذ برامج الري للمحاصيل الصيفية وفق المواعيد المحددة، وأن الفرق ‏الفنية تتابع تشغيل المحطة بشكل مستمر لضمان وصول المياه إلى كامل المساحات المزروعة.‏

وتغذي المحطة مشروع مسكنة شرق بمساحة تقارب 18 ألف هكتار موزعة بين محافظتي حلب ‏والرقة.‏