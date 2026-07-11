من دفاتر المدرسة إلى رفوف المكتبات.. شابة سورية في تركيا تؤلف أربعة كتب باللغة التركية
مواطنون يشيدون بسرعة استجابة وزارة الداخلية ودورها في تعزيز الأمن وملاحقة مرتكبي الجرائم
الشيباني يستقبل وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق
كيف يمكن أن يسهم المواطن في تعزيز الأمن؟
معرض “دمشق تجمعنا” يقدّم رؤى تشكيلية تربط فناني الداخل بالاغتراب
شركات محلية في معرض “عالم الجمال” تبحث فرص التعاون والاستثمار
سوريا دون مخدرات.. محاضرة توعوية في ريف القنيطرة
مواطنون يشيدون بسرعة القبض على المتورطين بتفجيرات دمشق
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