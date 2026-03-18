نقابة المهندسين الزراعيين تؤكد التمسك بمبادئ الثورة والالتزام بقيم الحرية والعدالة

دمشق-سانا

أكدت نقابة المهندسين الزراعيين في سوريا على التمسك بمبادئ الثورة والاستمرار في الدفاع عن قيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، والعمل على تفعيل دور القطاع الزراعي وحماية الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي.

وأشارت النقابة في بيان اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لانطلاق الثورة السورية المباركة، إلى أن الثورة أكدت قوة إرادة الشعب السوري وتصميمه على نيل حريته وكرامته، وبناء وطن يسوده العدل والمساواة والحرية خال من الظلم والاستبداد.

ولفتت النقابة إلى مواصلة العمل من أجل النهوض بالقطاع الزراعي الذي يعتبر من أعمدة الاقتصاد الوطني وتطويره ليواكب التحديات الراهنة ويحقق الاستدامة للأجيال القادمة.

وأكدت أن المهندسين الزراعيين كانوا ولا يزالون جزءاً من حركة التغيير والبناء في سوريا، مشيرة إلى دورهم في إعادة الإعمار وتطوير البيئة الزراعية على أسس علمية وتكنولوجية حديثة تضمن الأمن الغذائي.

وتوجهت النقابة بتحية الإجلال والتقدير لجميع الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الحرية والكرامة وللمرضى والمحتاجين الذين تضرروا، مشددة على أن إرادة الشعب السوري لن تنكسر وأن سوريا ستعود أكثر إشراقاً.

ويحيي السوريون اليوم الثامن عشر من آذار الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق الثورة السورية ضد النظام البائد، للمطالبة بالحرية والعدالة والكرامة، وإنهاء عقود من الظلم والاستبداد، وهو ما تحقق في يوم التحرير في الثامن من كانون الأول 2024.