الطاقة السورية تمدّد فترة التقديم لمسابقة التوظيف لغاية الـ 19 من آذار

دمشق-سانا

مدّدت وزارة الطاقة السورية فترة قبول طلبات التقدّم إلى مسابقة التوظيف الخاصة بها حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الخميس الموافق 19 آذار الجاري.

وأوضحت الوزارة في إعلانها، الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء، أنّ قرار التمديد جاء نتيجة الإقبال الكبير على التسجيل، وما سبّبه ذلك من ضغط على الموقع الإلكتروني، وأدى إلى تعذّر الدخول إليه في بعض الأحيان أمام عدد من المتقدمين.

ودعت الوزارة الراغبين في التسجيل إلى التأكد من عدم تشغيل برامج (VPN)، واستخدام متصفح متوافق مثل “Google Chrome”، مشيرةً إلى أن التقديم عبر جهاز حاسوب يحدّ من المشكلات التقنية التي قد تظهر على بعض أجهزة الهاتف المحمول، ولا سيما القديمة منها.

ويمكن للراغبين التقدم عبر الرابط التالي:

https://career.moenergy.gov.sy

وكانت وزارة الطاقة أعلنت الأسبوع الماضي، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، عن رغبتها في التعاقد مع عدد من حملة الشهادات العلمية والمهنية من مختلف الاختصاصات، للعمل ضمن مديرياتها المركزية والجهات التابعة لها.

ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز كوادرها بالخبرات المتخصصة، بما يسهم في تطوير قطاع الطاقة وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.