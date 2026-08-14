إصابة 6 أشخاص جراء حريق داخل أحد فنادق مدينة حماة

حماة-سانا
أصيب ستة أشخاص بحالات اختناق نتيجة حريق اندلع داخل أحد الفنادق في مدينة حماة فجر اليوم الجمعة، حيث عملت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حماة، على إخماده.
وذكر الدفاع المدني في قناته على التلغرام، أن فرق الدفاع المدني استجابت لبلاغ حول اندلاع حريق داخل أحد فنادق مدينة حماة، وعند وصول الفرق إلى الموقع، باشرت عمليات الإخماد والسيطرة على الحريق، مع تأمين المكان والحد من انتشار النيران.
وأشار الدفاع المدني إلى أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية لـ 6 أشخاص تعرضوا لحالات اختناق نتيجة الحريق، قبل نقلهم إلى المشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجرت عمليات إسعاف ونقل المصابين بالتنسيق والتعاون مع منظومة الصحة والهلال الأحمر، لضمان تقديم الاستجابة الطبية المناسبة لهم.
وكانت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابت أمس الخميس، لـ 104 حرائق في عموم سوريا، منها 3 حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية، و101 حريق متفرق شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والأسلاك الكهربائية، وأسفرت عن تسجيل حالة وفاة واحدة، وإصابة مدنيين اثنين.