إصابة 6 أشخاص جراء حريق داخل أحد فنادق مدينة حماة

حماة-سانا‏

أصيب ستة أشخاص بحالات اختناق نتيجة حريق اندلع داخل أحد الفنادق في مدينة حماة فجر ‏اليوم الجمعة، حيث عملت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة ‏حماة، على إخماده‎.‎

وذكر الدفاع المدني في قناته على التلغرام، أن فرق الدفاع المدني استجابت لبلاغ حول اندلاع ‏حريق داخل أحد فنادق مدينة حماة، وعند وصول الفرق إلى الموقع، باشرت عمليات الإخماد ‏والسيطرة على الحريق، مع تأمين المكان والحد من انتشار النيران‎.‎

وأشار الدفاع المدني إلى أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية لـ 6 أشخاص تعرضوا لحالات ‏اختناق نتيجة الحريق، قبل نقلهم إلى المشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجرت عمليات ‏إسعاف ونقل المصابين بالتنسيق والتعاون مع منظومة الصحة والهلال الأحمر، لضمان تقديم ‏الاستجابة الطبية المناسبة لهم‎.‎

وكانت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابت أمس الخميس، لـ 104 ‏حرائق في عموم سوريا، منها 3 حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية، و101 حريق متفرق ‏شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والأسلاك الكهربائية، وأسفرت عن تسجيل ‏حالة وفاة واحدة، وإصابة مدنيين اثنين‎.‎