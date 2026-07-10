وفاة شاب غرقاً في سد الحيران وإجراءات للحد من مخاطر الغرق في ريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

توفي شاب يبلغ من العمر 17 عاماً من أهالي قرية المعلقة بريف القنيطرة اليوم الجمعة إثر حادثة غرق في سد الحيران بريف القنيطرة الجنوبي حيث تمكن الأهالي من انتشال جثمانه.

وأوضح مدير مشفى نوى الوطني بريف درعا الغربي، الدكتور عقلة الحنفي، في تصريح لمراسل سانا، أن جثمان الشاب عبد الرحمن شلاش وصل إلى قسم الإسعاف في المشفى وعليه علامات الوفاة، نتيجة حادثة غرق.

وفي سياق متصل ذكرت مديرية إعلام القنيطرة عبر قناتها على تلغرام اليوم أن قوات الأمم المتحدة الأندوف (UNDOF) نفذت بالتعاون مع فرق الدفاع المدني أعمال تسوير وتأمين محيط بركة المياه في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي وذلك عقب حادثة غرق طفل في البركة قبل عدة أشهر.

وجدد الدفاع المدني دعوته للأهالي بضرورة الامتناع عن السباحة في الأنهار والبحيرات والسواقي والسدود في سوريا لكونها غير صالحة للسباحة وخطرة جداً.