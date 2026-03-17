مؤسسة “عمرها” توزع نحو 6 آلاف وجبة سحور على المصلين في مساجد دمشق وريفها

نظّمت مؤسسة “عمرها” مساء أمس الإثنين مبادرة إنسانية لتوزيع نحو ستة آلاف وجبة سحور على المصلين والمعتكفين في عدد من مساجد دمشق وريفها، تزامناً مع إحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان.

وتجمع عشرات المتطوعين الشباب أمام الجامع الأموي للمشاركة في تحضير وجبات السحور، التي تضمنت الماء والتمر وعدداً من المواد الغذائية، قبل نقلها وتوزيعها على المصلين والمعتكفين في المساجد.

وأوضح رئيس مجلس أمناء المؤسسة محمد عبد الله الجدوع في تصريح لمراسل سانا، أن المبادرة تأتي ضمن الأنشطة الخيرية التي تنفذها المؤسسة خلال شهر رمضان؛ بهدف خدمة المصلين والمعتكفين في ليلة السابع والعشرين التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المصلين في المساجد.

وأشار الجدوع إلى أن اختيار المساجد المستهدفة جرى بالتنسيق مع وزارة الأوقاف السورية وفق آلية محددة، لافتاً إلى أن عملية التحضير والتوزيع شارك فيها عشرات المتطوعين الشباب، الذين تولّوا تجهيز الوجبات ونقلها إلى المساجد.

وبيّن الجدوع أن أنشطة المؤسسة خلال الشهر الفضيل شملت أيضاً تنظيم مبادرات إفطار صائم، وتوزيع سلال غذائية للأسر المحتاجة، إضافة إلى توزيع الماء والتمر يومياً في عدد من ساحات دمشق، إلى جانب تنفيذ مبادرات إغاثية وأنشطة اجتماعية متنوعة.

يُذكر أن مؤسسة “عمرها” تأسست عام 2015 كفريق تطوعي، قبل أن تحصل على ترخيصها الرسمي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية عام 2022، وتعمل في مجالات العمل الإنساني والاجتماعي.