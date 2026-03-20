مهرجان الخير في دمشق يواصل فعالياته خلال عيد الفطر بعروض واسعة ومدينة ألعاب

دمشق-سانا

يواصل مهرجان الخير فعالياته في صالة السورية للتجارة بمنطقة الزاهرة القديمة في دمشق طوال أيام عطلة عيد الفطر، بعد انطلاقه في الـ 14 من آذار الجاري، بمشاركة أكثر من 80 شركة وطنية.

ويقدّم المهرجان تشكيلة متنوعة من المنتجات الغذائية والألبسة والأحذية والمنظفات، مع عروض وتخفيضات تتراوح بين 15 بالمئة و40 بالمئة.

وأوضح منظم المهرجان فهد الحريري، في تصريح لوكالة سانا، اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر، أن الفعالية مستمرة خلال أيام العيد مع تقديم عروض مميزة وبرامج ترفيهية متنوعة، مشيراً إلى تجهيز مدينة ألعاب متكاملة ضمن موقع المهرجان، بهدف توفير أجواء احتفالية مناسبة للعائلات والأطفال.

وبيّن الحريري أن العروض تشمل مختلف المنتجات، لافتاً إلى أن استمرار المهرجان خلال فترة الأعياد يعزز الإقبال، حيث يتيح للزوار الجمع بين التسوق والترفيه في مكان واحد.

وأضاف: إن إدارة المهرجان حرصت على تنويع الفعاليات بما يلبي احتياجات مختلف الفئات، من خلال الدمج بين العروض التجارية والأنشطة الترفيهية، إلى جانب تمديد ساعات العمل اليومية، بما يتيح للزوار الاستفادة القصوى من العروض.

ويستقبل المهرجان زواره يومياً خلال عطلة عيد الفطر، من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الـ 12 منتصف الليل.