فعالية “لمة رمضان7”.. تحضير 20 ألف وجبة سحور لتوزيعها في عدد من مساجد دمشق وريفها

دمشق-سانا

بمشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات ومديرة التنمية المحلية بمحافظة دمشق عائشة الدبس، أقيمت في كنيسة السالزيان (Don Bosco) بحي الطلياني بدمشق فعالية “لمة رمضان7″، والتي تضمنت تحضير نحو 20 ألف وجبة سحور لتوزيعها على المصلين الذين يحيون ليلة السابع والعشرين من رمضان في عدد من مساجد دمشق وريفها.

وشارك بالفعالية أكثر من 150 متطوعاً من فريق “عطاء” التطوعي المنظم للفعالية، حيث جرى إعداد الوجبات تمهيداً لتوزيعها على ما يقارب 40 مسجداً، تتركز غالبيتها في مناطق ريف دمشق.

وأكدت الوزيرة قبوات في تصريح لمراسل سانا، أن المبادرة تعكس روح التعاون والتكافل بين أبناء المجتمع السوري، مشيرة إلى أهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع، ولا سيما في شهر رمضان المبارك.

وقالت الوزيرة قبوات: إن مشاركة الشباب والشابات من مختلف شرائح المجتمع في إعداد وجبات سحور للصائمين تحمل رسالة محبة وتضامن، وتعكس صورة التكافل في المجتمع السوري.

من جهتها أوضحت مديرة التنمية المحلية بمحافظة دمشق، أن المبادرة تحمل رسالة إنسانية مهمة تؤكد وحدة السوريين وتعاونهم، مبينة أن إقامة هذه الفعالية بمشاركة متطوعين من مختلف شرائح المجتمع تعكس روح التضامن والعمل المشترك لخدمة الناس، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت الدبس أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز ثقافة التطوع والعمل الإنساني، وتبعث برسالة إيجابية عن تماسك المجتمع السوري وتضامنه مع بعضه البعض.

مبادرة لمة رمضان تتوسع تدريجياً

مدير فريق “عطاء” التطوعي هاني العسلي، قال في تصريح لـ سانا: إن فعالية “لمة رمضان” تُنظم للعام السابع على التوالي، مبيناً أن المبادرة بدأت بتوزيع وجبات بسيطة أمام عدد من المساجد، قبل أن تتوسع تدريجياً لتشمل مناطق أوسع.

وأشار العسلي إلى أن الهدف هذا العام ارتفع إلى تحضير 20 ألف وجبة، يتم توزيعها على عشرات المساجد في دمشق وريفها، وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من المتطوعين الذين عملوا على فترتين قبل الإفطار وبعده.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي شهدتها سوريا خلال شهر رمضان في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي.

وأطلقت عدة فرق وجمعيات أهلية مؤخراً، مبادرات لإعداد وتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين والأسر المحتاجة في دمشق وريفها، من بينها مبادرة “إفطار صائم” التي نفذها فريق “سواعد” التطوعي عبر توزيع مئات الوجبات يومياً على العمال والأسر المحتاجة في مناطق ريف دمشق.