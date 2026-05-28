الشيباني: حققنا في سوريا تقدماً جديداً في ملف إزالة مخلفات ‌‏الأسلحة ‏الكيميائية ‏

دمشق-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أنه تم في ‌‏سوريا تحقيق تقدم جديد في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية ‌‏‌‏لحقبة النظام البائد، مشيراً إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة أشهر طويلة ‌‏من العمل الوطني والاستخباراتي ‏والفني‏ إلى جانب التعاون مع ‌‏منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ‏OPCW‏.‏

وقال الوزير الشيباني عبر منصة‎(‌‏x‌‎) ‎اليوم الخميس: “حققنا في ‌‏سوريا تقدماً جديداً في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية ‏لحقبة ‌‏نظام الأسد، حيث نجحت الفرق الوطنية المختصة في العثور على ‌‏ذخائر ومواد تدخل في التصنيع، ومعدات مزج ‏وتخزين، والتي ‌‏جرى ‏تأمينها ونقلها إلى مرافق متخصصة تمهيداً لتدميرها‎”‎.‎

وأضاف الوزير الشيباني: جاء هذا التقدم نتيجة أشهر طويلة من ‌‏العمل الوطني والاستخباراتي والفني، شملت جمع وتحليل ‌‏‌‏المعلومات، والوصول إلى مواقع عالية الخطورة، إلى جانب تسهيل ‌‏زيارات فرق التفتيش التابعة لمنظمة ‏OPCW‏ إلى ‏عشرات من هذه ‌‏المواقع، إلى جانب إحراز تقدم في ملاحقة المتورطين في البرنامج ‌‏الكيميائي السابق.‏

وأوضح الوزير الشيباني أن ما تحقق اليوم يعكس حجم التعاون مع ‌‏منظمة ‏OPCW، ضمن رؤية سوريا الجديدة، بما يسهم في صون ‌‏‌‏الأمن والاستقرار وحماية شعبنا وتمثيل سوريا الجديدة القائم على ‌‏الشفافية والتعاون المشترك.‏

وكانت البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية إلى منظمة حظر ‌‏الأسلحة الكيميائية أكدت أمس الأول أن عمليات البحث والتحقيق، ‌‏التي تقوم بها سوريا، أسفرت عن تحديد مواقع مرتبطة بالبرنامج ‌‏الكيميائي لحقبة النظام البائد، وعثرت الفرق السورية المتخصصة ‌‏في التعامل مع المواد الخطرة على ذخائر جوية وأرض أرض ‌‏مماثلة لتلك المستخدمة في هجمات سابقة نفذها النظام البائد في ‌‏‌‏2013 و2017، إضافة إلى مواد تدخل في تصنيع السارين، ‌‏ومعدات‏ مزج وتخزين، وكميات من مواد أخرى لا تزال قيد ‏التحليل.‏

وأشارت البعثة في بيان إلى اعتقال 18 شخصاً لهم علاقة ‏بالبرنامج ‏الكيميائي للنظام البائد، بينهم ضباط رفيعو المستوى، ‏وخبراء ‏سابقون في مركز البحوث العلمية، وضباط من الجهاز ‏الأمني ‏المشرف على البرنامج الكيميائي للنظام البائد.‏