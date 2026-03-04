كاميرا سانا ترصد انتظام توزيع المحروقات في محطة وقود بالضمير في ريف دمشق مع استقرار التوريدات

تخفيض سعر ربطة الخبز في درعا بشكل مؤقت وبدعم من برنامج الأغذية العالمي
وحدات من الجيش العربي السوري في دير الزور تطلق مدفع رمضان إيذاناً بدخول موعد الإفطار
افتتاح مركز البريد الجديد في معرة مصرين بريف إدلب
تكريم المتسابقين ولجان الاختبار المرحلي في المسابقة القرآنية الكبرى في حمص
وزير الطوارئ لـ سانا: نعمل على تأمين وصول آمن وكريم لأهلنا العائدين من لبنان إلى بلداتهم
