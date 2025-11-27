تكريم ذوي الشهداء وعدد من الجرحى والأطباء وأعضاء لجنة التنمية من أبناء بلدة رنكوس

إدارة العمليات العسكرية تنظم فعالية لتكريم ذوي الشهداء والجرحى في حلب
المحامي العام في دمشق القاضي حسام خطاب يتفقد أوضاع نزلاء سجن دمشق المركزي
بعد تهجير دام سنوات.. مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في مدينة إدلب تُشرف على نقل 50 عائلة من إدلب إلى القصير بريف حمص
انطلاق مهرجان العودة إلى المدارس في مدينة الزبداني بريف دمشق
حضور رسمي وشعبي في حفل افتتاح قلعة حلب الذي تنظمه وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الثقافة
