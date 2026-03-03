تخفيضات في مهرجان “صنع في سوريا” تصل إلى 40% لدعم الأسر السورية في شهر رمضان

دمشق-سانا

يقدم مهرجان “صنع في سوريا” المقام حالياً على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق تحت شعار “سوق رمضان الخير”، حزمة واسعة من العروض التخفيضية التي تتراوح نسبها بين 10 و40 بالمئة على مئات المنتجات الوطنية، في مبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر السورية خلال الشهر الفضيل.

عروض وتخفيضات

وأكدت مندوبة التسويق في إحدى الشركات الغذائية المشاركة مارلين شعبان في تصريح لمراسلة سانا، أن هذا المهرجان أتاح المجال للتواصل المباشر، وتقديم العروض التي تلبي احتياجات المستهلكين وبأسعار تشجيعية، حيث تقدم الشركة في جناحها أكثر من 90 منتجاً متنوعاً، مع عروض وتخفيضات واسعة لمختلف منتجاته الغذائية، إلى جانب أدوات كهربائية منزلية، لتشجيع الزبائن على المشاركة.

كما قالت عبيرة عسلية مندوبة ترويج إحدى الشركات الكيميائية: إن المهرجان أتاح فرصة تعريف الزوار بأبرز المنتجات ذات الجودة العالية التي تقدمها الشركة في جناحها، حيث استقطبت المنظفات ومستحضرات التجميل والعناية بالشعر والبشرة، العديد من الزوار، وتراوحت نسب التخفيض بين 20 و40 بالمئة.

واعتبر مندوب المبيعات في إحدى الشركات مؤيد نادر أن هذه المبادرات تعد صورة من صور التكافل الاجتماعي، وتعزز القيم التي يجسدها الشهر الفضيل عبر دعم الأسر السورية، مشيراً إلى أن شركته قدمت عروضاً وتخفيضات على منتجاتها التي تشمل مختلف أنواع العصائر والمشروبات الساخنة، ما يتيح الحصول على منتجات بأسعار تشجيعية تناسب احتياجات المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود.

تلبية احتياجات المستهلكين

وأشار عدد من الزوار في تصريحٍ مماثل، إلى أن الأسعار المطروحة في المهرجان تُعد مناسبة وقريبة من أسعار الجملة، وأقل من أسعار المحلات في الأسواق الخارجية، الأمر الذي يحقق استفادة أكبر للمستهلكين ويخفف عنهم الأعباء المعيشية.

وبين كل من حسان الترك، وأدهم الأحمد، ووفاء محمد أن هذه المبادرات تسهم في تنشيط الحركة الشرائية، وتعزز من التوازن في السوق من خلال توفير خيارات متنوعة بأسعار تنافسية وجودة مناسبة، وأن المهرجان منح فرصة لاختيار ما يلبي احتياجات العائلة.

وكانت فعاليات مهرجان “صنع في سوريا” انطلقت يوم أمس الإثنين تحت شعار “سوق رمضان الخير”، والذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومحافظة دمشق، بمشاركة 150 شركة وطنية، بهدف كسر حلقة الأسعار والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث يستقبل زواره يومياً من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الساعة الـ 12 ليلاً.