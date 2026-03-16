محطة التشعيع في هيئة الطاقة الذرية السورية تدعم تعقيم المواد الطبية وتعزز سلامتها

دمشق-سانا

تواصل محطة التشعيع في هيئة الطاقة الذرية السورية عملها بطاقة تشغيلية مستمرة على مدار الساعة، لتلبية احتياجات القطاعين الطبي والغذائي في سوريا بمجال تعقيم المواد الطبية وحفظ المواد الغذائية بالإشعاع.

وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن المحطة تعتمد على أشعة غاما الصادرة عن نظير الكوبالت‑60 كمصدر أساسي في عملية التشعيع، وهي تقنية معتمدة عالمياً تضمن تعقيماً آمناً وفعالاً عبر جرعات إشعاعية مضبوطة بدقة، تخضع لرقابة مختبرات الميكروبيولوجيا وقياس الجرعة للهيئة، ووفق المعايير الدولية.

وأشارت الهيئة إلى أن المحطة تمكنت خلال عام 2025 من معالجة نحو 480 طناً من المواد، منها 200 طن مواد طبية و280 طن مواد غذائية، ما يعكس الدور الحيوي للتقنية الإشعاعية في رفع مستوى السلامة الحيوية للمواد الطبية وإطالة العمر التخزيني للمواد الغذائية.

وبينت الهيئة أنه يتم إصدار وثائق رسمية تثبت خضوع المواد للتشعيع، مؤكدةً الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة الدولية، مبينةً أن محطات التشعيع تمثل دعامة أساسية لتعزيز جودة المنتجات الطبية والغذائية في سوريا، وضمان وصولها إلى المستهلك بأعلى مستويات الأمان.

يذكر أن هيئة الطاقة الذرية السورية أحدثت عام 1976 كجهة حكومية مسؤولة عن شؤون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في المجالات السلمية، وتعمل على وضع الأسس والقواعد الناظمة لشؤون هذه الاستخدامات في الأراضي السورية.

وتسعى الهيئة لدمج العلوم النووية بالتعليم في سوريا ضمن المساهمة بإعادة بناء الاقتصاد، والارتقاء بجودة الخدمات البحثية والعلمية والصحية، وتوفير قاعدة بشرية مؤهلة، وبناء ثقافة أمان نووي وإشعاعي راسخة تستند إلى المعايير الدولية.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك