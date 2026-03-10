جلسة حوارية في معرة النعمان لبحث التحديات الخدمية واحتياجات الأهالي

IMG 2810 جلسة حوارية في معرة النعمان لبحث التحديات الخدمية واحتياجات الأهالي

إدلب-سانا

عُقدت في مدينة معرة النعمان بريف إدلب، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية بدعوة من إدارة المنطقة، لمناقشة مستجدات العمل وأبرز التحديات الخدمية في المنطقة، وذلك بحضور عدد من النشطاء والفاعلين في المجتمع المحلي، إلى جانب إعلاميين ورؤساء البلديات في المنطقة.

IMG 2807 جلسة حوارية في معرة النعمان لبحث التحديات الخدمية واحتياجات الأهالي

وتركزت نقاشات الجلسة التي أُقيمت في منتجع النيل الدولي حول أبرز القضايا التي تهم الأهالي، وخاصة التحديات المتعلقة بملف الكهرباء والخدمات العامة، إضافة إلى واقع المياه والصحة والوضع الأمني في منطقة معرة النعمان وريفها.

كما تطرّق الحضور إلى الخطط الحالية والمستقبلية المطروحة لتحسين مستوى الخدمات ومعالجة المشكلات القائمة، مؤكدين أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والبلديات لتعزيز الاستجابة لاحتياجات السكان.

وتأتي هذه الجلسة قبيل إقامة مأدبة إفطار رمضانية دعت إليها الإدارة، تقديراً للجهود المبذولة في خدمة المنطقة، وتعزيزاً لأواصر التعاون والتواصل بين مختلف الجهات والفعاليات المحلية.

